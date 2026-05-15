Attractiepark Toverland

Toverland verkoopt onderdelen van Blitz Bahn: 50 tot 3500 euro per stuk

FOTO'S Toverland geeft fans komend weekend de kans om exclusieve onderdelen uit het attractiepark op de kop te tikken. De bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn is op zondag 17 mei voor de laatste keer geopend. Ter gelegenheid van het afscheid vindt een heuse Schuur Sale plaats.

Het aanbod bestaat onder meer uit aandrijfwielen van 175 euro, voorwielen van 150 euro, geleidewielen van 50 euro, body's van 350 euro, gashendels van 175 euro en achterkappen van 200 euro. Verder zijn er positiemeters van 75 euro, sleepcontactsetten van 50 euro, voorbumpers van 50 euro, achterbumpers van 50 euro en neuzen met handvatten van 250 euro.

Het meest bijzondere item is ongetwijfeld een volledig karretje. Daarvoor vraagt Toverland 3500 euro. Vanaf 10.00 uur is het ook mogelijk om rond te neuzen op de zolder van Maximus, waar bijvoorbeeld klokwerken, koebellen, tandwielen, hoefijzers, stoeltjes, sledes en deegrollers voor het grijpen liggen. De prijzen variëren.



133 briefjes

Wie interesse heeft, kan zich zondagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur melden op het plein voor de hoofdingang. Daar worden maximaal 133 briefjes met nummers uitgedeeld aan vroege vogels. Op basis van die nummers krijgen geïnteresseerden toegang tot de souvenirwinkel Maximus' Blitz Punkt, waar de rekwisieten worden aangeboden.



"Op is op", waarschuwt Toverland. "Maar er zijn meer items verkrijgbaar dan nummers." Iedere bezoeker mag maximaal twee onderdelen aanschaffen, één per soort. "Hierdoor heeft iedereen een gelijke kans om items te kopen", laat Toverland weten. Een complete bobkart telt ook als één onderdeel.



Later moment

Omdat de Blitz Bahn tot en met zondag nog gewoon in gebruik is, is sprake van een pre-sale. De gekochte onderdelen kunnen op een later moment worden opgehaald bij de ingang van Toverland. "Neem hiervoor minimaal twee dagen vooraf contact op", benadrukt Toverland.



Fans die liever een kleinigheid mee naar huis nemen, kunnen kiezen voor een pin (9,50 euro), een poster (16,95 euro) of een affiche (vanaf 14,95 euro). Maximus' Blitz Bahn wordt vervangen door een nieuw attractietype van de Limburgse fabrikant ETF Ride Systems: de swinging bobsled. Het thema blijft behouden.







