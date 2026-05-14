Pretpark doopt nieuwe attractie alsof het een schip is

In het Zweedse attractiepark Liseberg is vandaag een nieuwe attractie geopend met een opvallend ritueel. De nieuwe schommelattractie Stormvåg werd niet alleen officieel in gebruik genomen, maar ook daadwerkelijk gedoopt alsof het om een schip ging.

Daarvoor schakelde het park de haven van Göteborg in. Tijdens de opening sloeg havenmedewerkster Kristina Karlsson een fles kapot tegen de attractie, naar oud maritiem gebruik. Opvallend detail: de fles was volledig gemaakt van suiker, zodat er geen glasscherven zouden achterblijven in het park.

Karlsson werd bovendien benoemd tot de eerste officiële peetmoeder van een attractie in de geschiedenis van Liseberg. Stormvåg is een zogenoemde wild swing XL van de Duitse fabrikant ART Engineering. Het attractietype doet denken aan de klassieke top spin, maar gaat niet over de kop.



Passagiers schommelen heen en weer terwijl de gondel rond draait. In totaal kunnen 24 bezoekers tegelijk plaatsnemen. Vergelijkbare attracties, maar dan een maatje kleiner, staan onder meer in Plopsaland Belgium en Avonturenpark Hellendoorn. De XL-versie opende onlangs in het Belgische Bellewaerde Park.



Stormvåg staat op de plek waar eerder spiegelpaleis Kristallsalongen te vinden was, tussen de bootjesmolen Fisketuren en de polyp Jukebox. De 14,5 meter hoge installatie moet dienen als tussenvorm tussen kinderattracties en heftigere thrillrides.



