Bobbejaanland belooft gratis ticket bij twee uur regen

Wie tijdens het verlengde Hemelvaartsweekend wordt overvallen door regen in Bobbejaanland, kan rekenen op een gratis retourticket. Het Vlaamse attractiepark komt met een tijdelijke regenactie. Bezoekers krijgen een entreebewijs cadeau als het tijdens hun bezoek meer dan twee uur regent.

De regeling loopt tot en met zondag 17 mei. Een gratis entreekaart kan tussen 15.00 en 17.00 uur afgehaald worden bij de infobalie. Het retourticket blijft geldig tot en met dinsdag 30 juni. De actie is alleen bedoeld voor bezoekers met een betaald toegangsbewijs: abonnementhouders en personen met gratis tickets zijn uitgesloten.

Per entreebewijs wordt maximaal één retourticket verstrekt. Bobbejaanland probeert bezoekers ondanks de wisselvallige weersvoorspellingen alsnog naar het park te lokken. Daarbij wijst men onder meer op overdekte attracties als Revolution en The El Paso Special.



Oproep

"Laat een beetje regen je niet tegenhouden", luidt de oproep op social media. Online tickets voor het Hemelvaartsweekend kosten momenteel tussen 40,90 en 45,90 euro per persoon, afhankelijk van de bezoekdag. De reguliere kassaprijs bedraagt dit jaar 49,90 euro.