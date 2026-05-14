Nieuw megapretpark op Sicilië? Italiaanse gemeente droomt van eigen Disneyland

FOTO'S Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn plannen gepresenteerd voor een enorm nieuw attractiepark. Het project draagt de naam Meraviglia - l’Italia Che Incanta, vrij vertaald: Wonderland - het betoverende Italië. Initiatiefnemers willen het park bouwen bij Partinico, een stadje ten westen van Palermo.

De gemeenteraad van Partinico heeft inmiddels richtlijnen goedgekeurd om de plannen verder te laten onderzoeken. Ook zou de technische en bureaucratische procedure officieel gestart zijn. Achter het project zou een Italiaans-Spaanse investeerdersgroep zitten. Namen zijn nog niet bekendgemaakt.

De locatie ligt in de wijk Bosco Falconeria, tussen Palermo en Trapani. Volgens lokale media is daar al tientallen hectaren aan grond aangekocht. Daarmee zou Meraviglia uit kunnen groeien tot één van de grootste pretparken van Italië. De initiatiefnemers willen een miniatuurversie van Italië bouwen, aangevuld met attracties, shows, winkels, restaurants en verblijfsaccommodaties.



Kwaliteit

In documenten wordt gesproken over maximaal tweehonderd hotelkamers op het terrein. Ook zijn er plannen voor ruim 1800 parkeerplaatsen en nieuwe infrastructuur rond het park. De burgemeester van Partinico, Pietro Rao, vergelijkt het ambitieniveau openlijk met grote Europese bestemmingen. "De kwaliteit zal vergelijkbaar zijn met, zo niet beter dan, Disneyland", zegt hij.



Volgens eerste schattingen zou het park dagelijks ongeveer vierduizend bezoekers kunnen ontvangen. Er wordt gesproken over circa driehonderd directe banen in de eerste fase. De gemeente verwacht dat vergunningen, milieuprocedures en voorbereidende werkzaamheden ongeveer tweeënhalf jaar zullen duren.



Veel hindernissen

Als alle plannen daadwerkelijk doorgaan, zou de bouw daarna kunnen starten. Een openingsdatum is er nog niet. Voorlopig blijft het project vooral een ambitieus plan op papier. In Europa worden vaker grootschalige pretparkprojecten aangekondigd die uiteindelijk nooit gerealiseerd worden of flink worden afgeschaald. Ook voor Meraviglia zijn nog veel hindernissen te nemen.











