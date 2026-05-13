Walibi Holland: dit jaar nog maar vijf dagen met Halloween Spooky Days

Walibi Holland zet het mes in Halloween Spooky Days, de kindvriendelijke tegenhanger van de bekende Halloween Fright Nights. Eerder werd al duidelijk dat beide evenementen voortaan los van elkaar worden gehouden: er zijn in het vervolg aparte dagen met óf Fright Nights óf Spooky Days. Vandaag is intern de kalender bekendgemaakt.

Daaruit blijkt dat het aantal Spooky Days-dagen door het nieuwe beleid fors zakt: van achttien in 2025 naar slechts vijf dagen in 2026. Er zijn dit jaar alleen Spooky Days op woensdag 14, donderdag 15 en maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 oktober. Er komen geen extra kindvriendelijke dagen bij.

Dat betekent slecht nieuws voor Spooky Days-acteurs die zich verheugd hadden op veel werkdagen in oktober. Zij worden hooguit slechts op vijf doordeweekse dagen ingezet. Wel krijgen de medewerkers de mogelijkheid om zich beschikbaar te stellen voor invalbeurten voor de Fright Nights óf om volledig over te stappen naar de Fright Nights middels een auditie.



Middagprogramma

De Halloween Fright Nights zijn er op dertien dagen: alle weekenden van oktober, plus vrijdag 16, donderdag 22 en vrijdag 23 oktober. Walibi liet eerder al weten dat gewerkt wordt aan een nieuw middagprogramma voor het Fright Nights-publiek, nu het Spooky Days-concept op die dagen wegvalt.



