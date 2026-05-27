Efteling

Zomerse temperaturen, maar nog steeds geen water in waterspeeltuin Efteling

Bezoekers van de Efteling kunnen nog steeds niet met water spelen in een waterspeeltuin. Hoewel de temperaturen dit jaar al regelmatig boven de 25 graden zijn uitgekomen, staat er nog altijd geen water in avontureneiland Archipel, gelegen naast bootjesmolen Sirocco. Dat heeft te maken met gewijzigde wetgeving rond zwembaden en waterspeelplekken.

Dat bleek vorig jaar al een issue. Vanwege nieuwe regels voor waterkwaliteit, waarbij buitenbaden aan dezelfde kwaliteitsnormen moeten voldoen als binnenbaden, duurde het lang voordat er weer water in Archipel stond. De Efteling beloofde de installatie aan te passen. Uiteindelijk kon er half juli 2025 weer met water gespeeld worden.

Toch is er kennelijk nog geen definitieve oplossing: hoewel het water in Archipel voorheen eind maart al terugkeerde, staat de speeltuin nu - eind mei - nog droog. "We kunnen Archipel niet meer zo exploiteren als voorheen in verband met de wetgeving die veranderd is", zegt de woordvoerder.



Tijdelijke hoogseizoen

Voor het hoogseizoen komt er een tijdelijke oplossing. "Dat zal iets met water zijn", weet de voorlichter. Voor de komende jaren zal gezocht moeten worden naar een definitieve aanpak, waarvoor ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk zijn. "Maar dit zal pas na dit jaar gerealiseerd worden."



