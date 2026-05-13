Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen onverwachts dicht: jachtluipaard ontsnapt

Vandaag, 13.22 uur

Een cheeta is vanochtend ontsnapt uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen. Om die reden bleef het Brabantse dierenpark urenlang onaangekondigd dicht voor bezoekers. Verzorgers wisten al vrij snel waar het dier zich bevond, maar de cheeta werd aanvankelijk niet gevangen.

Het park had om 09.30 uur moeten openen. Dat gebeurde niet nadat een verzorger ontdekte dat één van de cheeta's ontbrak in het verblijf. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, is nog onbekend. Dat wordt later onderzocht.

Het jachtluipaard bevond zich op een bebost terrein binnen het safaripark, op een plek waar normaal gesproken geen bezoekers komen. Volgens een woordvoerder van eigenaar Libéma is het dier niet buiten de parkgrenzen gekomen.

Verdovingspistool
Een dierenarts stond klaar met een verdovingspistool. Men benadrukte dat er geen onveilige situatie is ontstaan voor personeel, andere dieren of bezoekers. Uiteindelijk bleef het park gesloten totdat de cheeta terug in haar verblijf zat. Dat gebeurde rond 13.20 uur.

De cheeta is het snelste landzoogdier ter wereld, met een topsnelheid van 110 kilometer per uur. In ongeveer drie seconden kan een jachtluipaard een snelheid van 80 kilometer per uur halen. Het katachtige roofdier komt in het wild nog voor in Afrika en Iran.

