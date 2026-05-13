Ondernemer Hennie van der Most (76) is failliet: beslag op villa na pretparkdebacle in Rotterdam

Het financiële drama rond het mislukte Rotterdamse pretpark van Hennie van der Most wordt steeds groter. De rechtbank in Rotterdam heeft meerdere bedrijven van de 76-jarige ondernemer failliet verklaard. Ook op bezittingen van Van der Most persoonlijk is beslag gelegd, waaronder zijn villa in Gorssel.

De problemen volgen kort na de executieveiling van het onafgemaakte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Het terrein werd vorige maand voor 6,5 miljoen euro overgenomen door multimiljonair Wim Beelen. Dat bedrag was niet voldoende om alle schulden af te lossen. Investeringsfonds SOFIE vroeg het faillissement aan.

De onderneming zou nog 4 miljoen euro tegoed hebben van Van der Most. Daarnaast heeft investeerder Pearl Capital beslag laten leggen op zijn privéwoning. Pearl verstrekte eerder een lening van 7,5 miljoen euro voor het Rotterdamse project. Door rente en bijkomende kosten liep de openstaande schuld verder op.



Speelstad Oranje

Ook op Speelstad Oranje, het gesloten pretpark van Van der Most in Drenthe, is beslag gelegd. De ondernemer reageert aangeslagen in verschillende media. Hij spreekt over "een drama" en "een regelrechte ramp". Het Rotterdamse pretpark had het laatste grote project van de bekende bedrijvendokter moeten worden.



Van der Most was sinds 2012 bezig met het terrein aan de Doklaan. Er werden tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd, maar een officiële opening kwam er nooit. Ondertussen werkt Beelen aan nieuwe plannen voor de locatie. De naam Rivoli verdwijnt: het terrein moet deze zomer deels heropenen als Spelen bij Beelen. Daarvoor zouden onder meer de achtbaan, het reuzenrad en verschillende attracties verdwijnen.