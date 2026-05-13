Nieuwe commercial Avonturenpark Hellendoorn gaat terug in de tijd

VIDEO Avonturenpark Hellendoorn gaat terug in de tijd met een nieuwe commercial. In een reclamespot is te zien hoe een gezin het Overijsselse pretpark in de jaren negentig bezoekt. Vervolgens wordt een sprong gemaakt naar het heden, waar een nieuwe generatie herinneringen maakt in het park.

De filmstijl wordt aangepast aan de tijdsperiode: in de terugblik gebruikt men een ouderwets filter, met een smal beeld. "Sommige tradities beginnen met een volgepakte auto en kriebels in je buik die je je leven lang bijblijven", klinkt het. Op een oude auto zijn nostalgische parkeerstickers zichtbaar.

Borden bij de entree zijn digitaal aangepast om historisch kloppende afbeeldingen te tonen. Om die reden wordt waterbaan Wild Waterval aangeduid als Canadian River, de toenmalige naam. "Want het kleine jongetje van toen is nu zelf de held van de dag", zegt de voice-over, als het gezin zogenaamd jaren later terugkeert.



Vader

Het jochie van toen stapt dan opnieuw in de waterattractie, maar dan als vader. Ook wildwaterbaan Sungai Kalimantan, loopingachtbaan Balagos en de nieuwe wild swing Oerkracht komen voorbij. "Al negentig jaar geven we het avontuur door, van generatie op generatie", luidt de conclusie. Het Avonturenpark viert in 2026 het negentigjarig jubileum.