Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma stort zich op virtuele belevingen: samenwerking met PortAventura

FOTO'S De Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma gaat samenwerken met het Spaanse pretparkresort PortAventura World. Beide partijen starten een nieuw bedrijf voor virtuele belevingen. Onder de naam WeRiseUp willen de partijen mixedreality-ervaringen ontwikkelen voor pretparken én culturele locaties.

Het nieuwe bedrijf komt voort uit Adventure Labs, de digitale innovatietak van PortAventura World. Die afdeling werkte de afgelopen jaren aan mixedreality-projecten in PortAventura Park. Daarbij worden digitale elementen toegevoegd aan bestaande attracties en gebieden, bijvoorbeeld via VR-brillen.

WeRiseUp richt zich op twee markten. Enerzijds wil men bestaande attracties in pretparken voorzien van mixedreality-lagen om bezoekers opnieuw te trekken en attracties langer relevant te houden. Anderzijds mikt het bedrijf op musea, historische locaties en toeristische trekpleisters.



Testen

PortAventura World blijft betrokken als partner én klant van het nieuwe bedrijf. Het resort in Salou zal ook gebruikt blijven worden om nieuwe concepten te testen. Verder blijven de bestaande mixedreality-ervaringen Hysteria in Boothill, El Diablo Neo en Expedición Ulum actief in het park.



De leiding van WeRiseUp komt in handen van Andreu Tobella, die eerder betrokken was bij Adventure Labs. Hij noemt de samenwerking met Vekoma "een logische beslissing". "Ze zijn wereldleiders in het ontwerpen en bouwen van attracties en delen onze visie op transformerende ervaringen", aldus Tobella.











