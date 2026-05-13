Tierpark Donnersberg

Dierentuin moet dicht na jarenlange kritiek op dierenwelzijn

FOTO'S Een omstreden dierentuin in Duitsland mag geen bezoekers meer ontvangen. De autoriteiten hebben de dierentuinvergunning van Tierpark Donnersberg ingetrokken na jarenlange kritiek op de leefomstandigheden van de dieren. Het gaat om een particulier dierenpark in Rockenhausen, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts, ten noorden van Kaiserslautern.

In de afgelopen tien jaar voerde de veterinaire dienst meermaals controles uit naar aanleiding van meldingen van bezoekers en dierenactivisten. Daarbij werden tientallen tekortkomingen vastgesteld. Dierentuindirecteur Andreas Spieß zegt dat het park in meer dan vijftien gevallen aanpassingen moest doorvoeren.

Door de herhaalde overtredingen verloor het park uiteindelijk de officiële dierentuinstatus. Vanaf nu mogen er alleen nog privé enkele dieren gehouden worden. De dierentuin opende in 2006 voor publiek en huisvestte op het hoogtepunt ongeveer honderd diersoorten, waaronder veel exotische dieren.



Verwaarlozing

Al jarenlang was er kritiek van bezoekers, dierenrechtenorganisaties en instanties. Er werd onder meer gesproken over vervuilde en vervallen verblijven, te kleine kooien en verwaarlozing van dieren. Dierenrechtenorganisatie PETA publiceerde eerder beelden van apen, kleine roofdieren en andere dieren in sobere verblijven. Ook zouden gedragsstoornissen zijn vastgesteld.



Toch begrijpt Spieß niets van de beslissing. Hij ontkent dat de dieren niet goed verzorgd werden. Alle dieren werden op een diervriendelijke manier gehouden, zegt hij in een reactie. De directeur hoopt een aantal oudere dieren zelf te mogen houden. Over de rest wordt overleg gevoerd met toezichthouders en andere dierentuinen.















