Disneyland Paris

Video: drones en fonteinen zijn verdwenen, maar wel extra vuurwerk bij avondshow Disneyland Paris

Vandaag, 18.43 uur

VIDEO Avondspektakel Disney Tales of Magic in Disneyland Paris speelt sinds kort in een uitgeklede vorm. Sinds begin april ontbreken de drones in de dagelijkse avondshow bij het kasteel van Doornroosje. Deze maand werden ook de fonteinen verwijderd. Een video laat zien hoe de show de komende maanden oogt.

De watereffecten moesten tijdelijk uitgeschakeld worden vanwege werkzaamheden aan de brug voor het kasteel. In de tussentijd gaat de voorstelling nog gewoon elke avond door. Disneyland Paris beloofde eerder om extra vuurwerk toe te voegen als compensatie voor het verdwijnen van de fonteinen.

In de huidige versie zijn inderdaad enkele aanvullende vuurwerkmomenten te zien. De rest van de productie bleef intact, inclusief de videoprojecties op het kasteel en de gebouwen van Main Street U.S.A. Opvallend is dat de bouwschuttingen rond de kasteelbrug tijdens de show nauwelijks in het oog springen.

Technologisch hoogstandje
Overdag domineren de tijdelijke muren nog het plein voor Le Château de la Belle au Bois Dormant, maar op afstand vallen ze grotendeels weg. Disney Tales of Magic ging in januari 2025 in première. De voorstelling werd destijds gepresenteerd als een technologisch hoogstandje met drones, projecties, lasers, fonteinen, vuur en vuurwerk. Vooral de drones maakten indruk.

De renovatie van de brug voor het kasteel duurt naar verwachting tot eind september. Disney Tales of Magic is dagelijks te zien om 22.40 uur in het Disneyland Park. In het tweede park, Disney Adventure World, start Disney Cascade of Lights elke avond om 22.30 uur. Daar zitten nog wel drones in.



