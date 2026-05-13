Puy du Fou España

230 miljoen euro voor uitbreidingen: Spaans themapark Puy du Fou mag groeien

Het Spaanse themapark Puy du Fou España mag flink uitbreiden. De regionale overheid van Castilla-La Mancha heeft groen licht gegeven voor een investeringsplan van ruim 230 miljoen euro. Daarmee komen er drie hotels, nieuwe shows en naar schatting vijfhonderd extra banen bij.

Puy du Fou España ligt bij Toledo, ten zuiden van Madrid. Het is de Spaanse tak van de bekende Franse trekpleister Puy du Fou. Bezoekers stappen er niet in achtbanen of waterbanen, maar kijken naar grote theatershows en andere historische belevingen.

De uitbreiding moet van de Spaanse trekpleister nadrukkelijk een meerdaagse bestemming maken. In totaal komen er 450 hotelkamers, verdeeld over drie themahotels bij het park. Voor het hotelproject is 47 miljoen euro gereserveerd. Ook worden parkeerterreinen uitgebreid.



Budget

Het grootste deel van de investering gaat naar nieuwe voorstellingen en uitbreidingen van het park. Daarvoor ligt een budget van 186 miljoen euro klaar. Verder komen er nieuwe gebouwen voor educatie en trainingen, waaronder een kinderopvang voor medewerkers.



Puy du Fou España opende in 2019. Het park draait om grote historische spektakelshows, met ruiters, stuntwerk, decors en veel figuranten. De bekendste voorstelling is de avondshow El Sueño de Toledo. Op dit moment werken er ongeveer 450 mensen.