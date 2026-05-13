Efteling

Op de fiets naar de Efteling? Nieuwe stalling is bijna af

FOTO'S De nieuwe fietsenstalling van de Efteling is bijna klaar voor gebruik. Binnenkort verdwijnt de bestaande stalling, gelegen bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Ter vervanging neemt het attractiepark een rijwielstalling in gebruik op parkeerterrein P2. Die nadert inmiddels de voltooiing.

Er is de afgelopen weken hekwerk geplaatst en er staat een huisje voor personeel. Ook de fietsenrekken staan al klaar. Ten opzichte van de huidige situatie worden meerdere verbeteringen doorgevoerd. Zo komt er permanent cameratoezicht en zal er een medewerker aanwezig zijn. Toegang blijft gratis.

De oude fietsenstalling wordt verwijderd vanwege werkzaamheden in het gebied. Het is de bedoeling om het park op termijn uit te breiden achter het Efteling Theater, naast de stalling. Daar bevinden zich echter resten van een oude vuilstortplaats. De grond moet gesaneerd worden.



Tijdelijke oplossing

Overigens blijft de nieuwe fietsenstalling niet permanent liggen: de huidige plek op P2 is een tijdelijke oplossing voor onbepaalde tijd. Men wil uiteindelijk elders een definitieve stalling realiseren. Daarover zijn nog geen details bekend.



















