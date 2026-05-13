Efteling verwijderde Draak Lichtgeraakt, maar deze fan bouwde gewoon zijn eigen versie thuis

VIDEO De Efteling heeft Draak Lichtgeraakt onlangs weggehaald uit het Sprookjesbos, maar bij een Efteling-fan thuis leeft het bekende figuur gewoon voort. Gavin de Bruin (27) uit Berkel-Enschot bouwde een werkende miniatuurversie van de draak, compleet met bewegende nek en brullende effecten.

Ook de rest van het tafereel werd nauwkeurig nagemaakt. Net als in de Efteling zit de draak op een Chinees aandoend muurtje, met een schatkist, een gracht en hekwerk ervoor. De constructie werkt met behulp van een beproefde Efteling-techniek: nokkenschijven. Dat zijn draaiende schijven met inkepingen die via remkabels bewegingen aansturen.

In dit geval zorgen ze ervoor dat de nek van de mini-animatronic beweegt. De Bruin is geen onbekende onder Efteling-fans. Eerder trok hij al aandacht met een werkend schaalmodel van vliegende tempel Pagode.



Moderne techniek

Draak Lichtgeraakt verdween onlangs uit het Sprookjesbos voor een grote onderhoudsbeurt. Het tafereel wordt opgeknapt en de oude animatronic uit 1979 maakt plaats voor een volledig nieuwe versie met moderne techniek. De bijbehorende muur deed tussen 1952 en 1978 al dienst als decor van De Chinese Nachtegaal.