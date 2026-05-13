Nieuwe attractie Movie Park Germany is nu open: ontdek Journey to the Forbidden Chamber

VIDEO Movie Park Germany heeft vandaag een nieuwe attractie geopend: Journey to the Forbidden Chamber, een combinatie van een walkthrough en een simulator. De beleving staat in het teken van een fictieve avonturenfilm van de bekende Amerikaanse filmstudio Paramount Pictures. Bezoekers betreden als het ware een filmset om als figuranten mee te doen aan de productie.

Journey to the Forbidden Chamber werd gebouwd op de plek van de oude 3D-simulator The Lost Temple, geopend in 2014. Twaalf jaar later is de attractie omgebouwd tot een Paramount-ride. Het ritsysteem en delen van de wachtrij bleven behouden. Er werden extra decors toegevoegd om aanwezigen het gevoel te geven dat ze zich bevinden op Stage 16, waar een spectaculaire filmscène wordt opgenomen.

Movie Park voerde maandenlang intensieve gesprekken met Paramount om een zo authentiek mogelijke ervaring voor te kunnen schotelen, vertelt creatief directeur Manuel Prossotowicz aan Looopings. "Deze attractie zou niet in ieder park kunnen staan", weet het directielid. "Het past bij het DNA van Movie Park om het Hollywood-thema echt te omarmen."



Fictieve film

Er is bewust gekozen voor een fictieve film in plaats van een bestaande Paramount-blockbuster. Dat geeft het park meer flexibiliteit, aldus Prossotowicz. "We hebben wel naar bestaande merken gekeken, maar we konden geen beschikbare titel vinden die geschikt is voor families én past bij onze bestaande infrastructuur."











Zo passeren bezoekers - net als voorheen in The Lost Temple - een opgraving en een duistere tempel met een vuureffect. Die ruimtes bleven behouden. Een ruimte- of een horrorfilm zou daar niet bij passen. Verder is een bijkomend voordeel dat Movie Park de film in de attractie nu over een paar jaar relatief eenvoudig kan vervangen, met behoud van het overkoepelende Paramount-thema.



Nieuw tijdperk

Algemeen directeur Thorsten Backhaus sprak bij de opening over "een nieuw tijdperk voor Movie Park", waarin volop wordt ingezet op storytelling. "Journey to the Forbidden Chamber vormt de eerste stap binnen dit nieuwe tijdperk. Dit is hoe we de toekomst gestalte willen geven." Backhaus beloofde aanwezigen dat Movie Park ook de komende jaren wil blijven verrassen met nieuwigheden.



De buitenwachtrij wordt gekenmerkt door twee Paramount-entreebogen en een beveiligingspost. Eenmaal binnen maken bezoekers kennis met regisseur Emma Hoffman, die de twee hoofdrolspelers Astrid Schneider en Banner Jenkins voorstelt. Na een introductievideo volgt een wandeling langs houten wanden die de achterzijdes van filmsets moeten voorstellen.











Copyrightredenen

Vervolgens worden de veiligheidsinstructies uitgelegd. Eén van de belangrijkste regels is een film- en fotoverbod tijdens de rit, vanwege copyrightredenen. De film in de simulator mag niet online verschijnen. De video's die te zien zijn in de wachtrij werden daadwerkelijk opgenomen bij Paramount in Los Angeles. Voor de decors was het Nederlandse bedrijf P&P Projects verantwoordelijk.



De figuranten betreden de zogenoemde Spirit Chamber, waar ze onderdeel zijn van een filmscène met speciale effecten: rook, lasers, vuur en videoprojecties. Uiteindelijk arriveren ze bij de simulator zelf, met twee expeditiebussen die richting een filmtunnel rijden. Daar wanen passagiers zich diep in een tempel, met stenen monsters die tot leven komen.



Greenscreen

In de finale van de film wordt de filmmagie even verbroken als het computergeanimeerde decor plotseling verdwijnt en het originele greenscreen tevoorschijn komt, aangevuld met beelden van het Paramount-studioterrein in de Verenigde Staten. Onder de noemer Paramount Pictures VIP Tour volgt na afloop nog een expeditieruimte met rekwisieten, fotopunten en een filmzaaltje.