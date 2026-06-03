Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Van toverspreuk naar ludieke snack: Toverland introduceert Bami Salami

Vandaag, 10.17 uur

Een bekende toverspreuk uit de geschiedenis van Toverland wordt volgende week werkelijkheid. Tijdens het evenement Creators & Coasters op zondag 14 juni verkoopt het Limburgse attractiepark voor het eerst een snack met de naam Bami Salami.

De naam verwijst naar een leus die al jarenlang verbonden is aan Toverland: mascotte Toos Toverhoed gebruikt de spreuk "bami salami" al sinds de beginjaren. Ook in Villa Toverhoed, een interactieve walkthrough in het Land van Toos, speelt de uitroep een rol. Bezoekers kunnen daar met een toverstaf effecten activeren.

Tijdens het evenement op 14 juni verschijnt de spreuk voor het eerst op de menukaart. De Bami Salami bestaat uit een bamischijf met plakjes salami op een zacht broodje, aangevuld met frietsaus. Het broodje is uitsluitend verkrijgbaar tijdens Creators & Coasters.

Horecapunten
Bezoekers kunnen de snack halen bij horecapunten Waldstube in Wunderwald, Katara Plaza in de Magische Vallei en Hungry Harry in themagebied Avalon. Creators & Coasters staat in het teken van bekende youtubers, tiktokkers en andere online persoonlijkheden.

Eerder maakte Toverland bekend dat onder anderen Dutchtuber, Soufiane Touzani, Vijftal en Sam Kierkels aanwezig zullen zijn. Naast de Bami Salami introduceert het attractiepark nog drie tijdelijke snacks: een sundae met Smarties, marshmallows en een Toverland-koekje, een ToverTwister met chocolade en Oreo en een ijskoffie met salted caramel, slagroom en karamelstukjes.

Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be