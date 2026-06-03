Attractiepark Toverland

Van toverspreuk naar ludieke snack: Toverland introduceert Bami Salami

Een bekende toverspreuk uit de geschiedenis van Toverland wordt volgende week werkelijkheid. Tijdens het evenement Creators & Coasters op zondag 14 juni verkoopt het Limburgse attractiepark voor het eerst een snack met de naam Bami Salami.

De naam verwijst naar een leus die al jarenlang verbonden is aan Toverland: mascotte Toos Toverhoed gebruikt de spreuk "bami salami" al sinds de beginjaren. Ook in Villa Toverhoed, een interactieve walkthrough in het Land van Toos, speelt de uitroep een rol. Bezoekers kunnen daar met een toverstaf effecten activeren.

Tijdens het evenement op 14 juni verschijnt de spreuk voor het eerst op de menukaart. De Bami Salami bestaat uit een bamischijf met plakjes salami op een zacht broodje, aangevuld met frietsaus. Het broodje is uitsluitend verkrijgbaar tijdens Creators & Coasters.



Horecapunten

Bezoekers kunnen de snack halen bij horecapunten Waldstube in Wunderwald, Katara Plaza in de Magische Vallei en Hungry Harry in themagebied Avalon. Creators & Coasters staat in het teken van bekende youtubers, tiktokkers en andere online persoonlijkheden.



Eerder maakte Toverland bekend dat onder anderen Dutchtuber, Soufiane Touzani, Vijftal en Sam Kierkels aanwezig zullen zijn. Naast de Bami Salami introduceert het attractiepark nog drie tijdelijke snacks: een sundae met Smarties, marshmallows en een Toverland-koekje, een ToverTwister met chocolade en Oreo en een ijskoffie met salted caramel, slagroom en karamelstukjes.