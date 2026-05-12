Programma bekend: welke tiktokkers en youtubers komen dit jaar naar Toverland?

FOTO'S In Toverland vindt komende maand weer een influencerdag plaats. Het Limburgse attractiepark verwelkomt op zondag 14 juni opnieuw een groep bekende youtubers en tiktokkers, onder de noemer Creators & Coasters. De belangrijkste gast is dit keer Job van Grafhorst, beter bekend als Dutchtuber.

Hij staat om 17.30 uur op het podium op de Main Stage. Andere artiesten in entreegebied Port Laguna zijn straatvoetballer Soufiane Touzani, jongensgroep Vijftal en Sam Kierkels met zijn vrienden. Bij Katara Plaza verschijnt schooljuf Yaëlle Maessen. Daar wordt ook een dansworkshop gehouden.

Tot slot wordt het terras bij horecalocatie Solaris wederom ingericht als Theme Park Fan Corner, waar tussen 10.30 en 11.30 uur vier bekende pretparkgezichten te ontmoeten zijn: Vincent Bouritius, Myrthe Veth, Emile Vierus en Fouad Mansveld. Het park is open van 10.00 tot 18.00 uur.







