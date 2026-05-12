Walibi Holland

Walibi Holland laat fans reclameposters ontwerpen voor landelijke campagne

Walibi Holland zet het publiek aan het werk voor een nieuwe reclamecampagne. Het pretpark roept fans op om zelf posters te ontwerpen voor de promotie van achtbaan YoY in de zomerperiode. Het winnende ontwerp verschijnt deze zomer daadwerkelijk in bushokjes door heel Nederland.

Deelnemers kunnen tot en met zondag 31 mei een eigen creatie uploaden via de website van Walibi. Daarbij is vrijwel alles toegestaan: tekeningen, foto's, illustraties, collages en AI-afbeeldingen. Het park spreekt zelf over ontwerpen die het "Walibi-gevoel" moeten laten "knallen".

Walibi benadrukt dat ook kinderen en amateurontwerpers mogen meedoen. "Je hoeft geen professionele designer te zijn om mee te doen aan deze actie", staat in de uitleg. De winnaar krijgt geen geldprijs. Het ontwerp wordt gebruikt in de zomercampagne van 2026, met een naamsvermelding "op een manier die door Walibi Holland wordt bepaald".



Zonder vergoeding

Deelnemers moeten er tegelijk mee akkoord gaan dat Walibi het ontwerp online en offline mag verspreiden, zonder vergoeding. Ook vraagt het park om originele werkbestanden te bewaren, zodat het winnende ontwerp later aangepast kan worden voor drukwerk. Grote teksten en logo's moeten deelnemers juist weglaten: die voegt Walibi later zelf toe.



Opvallend is dat Walibi ruimte biedt voor AI-creaties. In de campagneomschrijving noemt men artificial intelligence expliciet als mogelijke stijl. Ook een "kindertekening vol kleur" behoort tot de opties. Het pretpark heeft eerder al laten zien niet vies te zijn van goedkope AI-kunst in marketingmateriaal.



Ongepaste inhoud

In de regels staat ook dat het ontwerp geen gewelddadige "of anderszins ongepaste inhoud" mag bevatten. Saillant detail is dat Walibi zelf vorig jaar nog op de vingers werd getikt door de Reclame Code Commissie vanwege een ongepaste reclame. Verder mogen de aspirant-ontwerpers "geen inbreuk maken op rechten van anderen", waaronder portretrechten. Ook dat is opvallend: Walibi flanste zelf onlangs nog een AI-reclame in elkaar waarbij de modellen in kwestie van niets wisten en protest aantekenden.



De actie volgt op een lange reeks merkwaardige YoY-campagnes. De dubbele achtbaan werd vorig jaar onder meer gepromoot met minimalistische posters, Amsterdamse trams en abstracte studiofoto's. Dat leidde destijds tot stevige kritiek van marketingexperts en pretparkkenners, die de uitingen omschreven als vaag, nietszeggend en amateuristisch. Nu geeft Walibi het ontwerp dus uit handen aan bezoekers zelf.



