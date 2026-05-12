Disneyland Paris

Einde in zicht voor iconisch junglerestaurant Rainforest Cafe in Disneyland Paris

Na ruim een kwart eeuw lijkt het doek te vallen voor Rainforest Cafe in Disneyland Paris. Medewerkers van het jungle-restaurant in Disney Village hebben te horen gekregen dat de locatie op dinsdag 15 september voor het laatst geopend zal zijn. Officiële communicatie ontbreekt nog.

Rainforest Cafe, geopend in 1999, is al decennialang één van de opvallendste blikvangers van Disney Village. Het enorme gebouw vol kunstbomen, watervallen, rotsen en neonverlichting moet bezoekers het gevoel geven dat ze midden in een tropisch regenwoud dineren.

Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer burgers, steaks, ribs, fajita's, cocktails en grote desserts als de bekende Volcano-chocoladetaart. Binnen zorgen animatronicdieren, onweersbuien, junglegeluiden en aquaria voor extra spektakel. Het restaurant hoort bij een wereldwijde keten met een typisch jarennegentig-concept, waarbij sfeer minstens zo belangrijk is als het eten.



Matige staat

Hoewel het concept nog steeds populair is bij Disney-fans en gezinnen, verkeert de Parijse vestiging al jaren in matige staat. Verschillende decorstukken en animatronics zijn defect geraakt. Grote investeringen bleven uit.



De naderende sluiting past binnen de grootschalige vernieuwing van Disney Village. Disneyland Paris is al jaren bezig met een ingrijpende transformatie van het vrij toegankelijke uitgaansgebied tussen de Disney-parken en de hotels. Daarbij verdwenen meerdere winkels en restaurants of kregen ze een compleet nieuw uiterlijk.



Casa Giulia

Rainforest Cafe lijkt nu het volgende slachtoffer van die operatie te worden. De horecalocatie wordt uitgebaat door horecagroep Flo, onderdeel van Groupe Bertrand. Diezelfde groep opent komend najaar ook het nieuwe Italiaanse restaurant Casa Giulia in Disney Village, als vervanger van Planet Hollywood.



Exploitanten betalen licentiekosten om het merk Rainforest Cafe en het bijbehorende concept te mogen gebruiken. De keten werd in 2000 overgenomen door het Amerikaanse horecabedrijf Landry's. Na de sluiting blijft er in Europa nog maar één Rainforest Cafe over: een vestiging op Malta.



