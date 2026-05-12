Nieuw Woezel & Pip-pretpark de Tovertuin kondigt uitbreiding aan: open in 2027

Het nieuwe Woezel & Pip-pretpark de Tovertuin in Noord-Brabant is nog maar enkele weken open, maar er wordt nu al een uitbreiding aangekondigd. Bezoekers van het Avonturenpark in Hoogerheide komen een bord tegen waarop melding wordt gemaakt van de komst van een nieuw themagebied: Charlies Piratenland.

"Hier werken we aan de uitbreiding", valt te lezen in de buurt van het bestaande Bibliobos. "Opening medio 2027." Charlie is één van de figuren uit de verhalen van Woezel & Pip: het jonge neefje van de hoofdpersonages. Over de invulling van Piratenland is nog niets bekend. De Tovertuin bestaat nu uit een combinatie van speeltoestellen en mechanische attracties.

De belangrijkste blikvangers zijn op dit moment de darkride Overal Vriendjes, de boottocht Tantes Muziekvaart, de Pannenkoekenmolen, het reuzenrad Boswiel en de zweefmolen Vlindervlucht. Op vroege schetsen was ooit een kleine achtbaan zichtbaar. Die is tot nu toe niet gerealiseerd.



Overnachten

Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin combineert een kinderpretpark met een groot vakantiepark, waar bezoekers kunnen overnachten in thema. Voor de verblijfsgasten is er een aanvullend entertainmentprogramma, met meerdere activiteiten na sluitingstijd. Het park is eigendom van Van Hoorne Studios, bekend van Avonturenboerderij Molenwaard in Zuid-Holland.



