Walibi Holland

Geen enkele Nederlandse reclame leverde vorig jaar meer klachten op dan die van Walibi Holland

De veelbesproken Fright Nights-commercial van Walibi Holland heeft vorig jaar meer klachten opgeleverd dan welke andere Nederlandse reclame-uiting dan ook. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de Stichting Reclame Code, de organisatie achter de Reclame Code Commissie. Consumenten kunnen daar klachten indienen over advertenties, commercials en andere marketinguitingen die mogelijk in strijd zijn met de reclameregels.

Over de Walibi-campagne kwamen in totaal 889 klachten binnen. Daarmee stond het attractiepark met afstand bovenaan de landelijke ranglijst van 2025. Nummer twee, VakantieDiscounter, kreeg 442 klachten. Op plek drie staat een niet bij naam genoemde reclame voor voeding en drank, met 130 klachten. De Walibi-zaak viel in de categorie "subjectieve normen", waaronder kwesties rond goede smaak en fatsoen.

De campagne draaide om het concept Souls for Sale. In een promotiefilmpje voor de Halloween Fright Nights leidde mascotte Eddie de Clown een gruwelijke veiling. Veilingitem nummer 666 bleek een doodsbange vrouw in een glazen kast. Na het hoogste bod zakte ze naar beneden en werden de wanden van de kast bedekt met bloed.



Extra gevoelig

De video verscheen in augustus online. Al snel barstte een storm van kritiek los op Facebook, Instagram en TikTok. Veel kijkers klaagden dat Walibi geweld tegen vrouwen en femicide gebruikte als reclamemiddel. De timing maakte de kwestie extra gevoelig: kort daarvoor was in Abcoude een 17-jarig meisje vermoord.



Ook bekende Nederlanders en belangenorganisaties mengden zich in de discussie. Onder meer Carice van Houten, Sylvana IJsselmuiden, Marije Knevel, Saskia Noort, Women Inc. en De Dolle Mina's spraken zich uit tegen de reclame. Walibi haalde de beelden aanvankelijk tijdelijk offline.



Fictie

Het pretpark liet weten dat de video enkele dagen niet vertoond zou worden, "rekening houdend met de recente gebeurtenissen en uit respect". Tegelijkertijd benadrukte Walibi dat de scène fictie was. Die reactie zorgde voor nieuwe boosheid. Critici vroegen zich af waarom de commercial later alsnog terug zou mogen keren.



Enkele dagen later ging Walibi alsnog overstag: de reclame werd definitief uit alle communicatie gehaald. Later oordeelde de Reclame Code Commissie dat de video in strijd was met de normen van goede smaak en fatsoen. De reclame ging "naar huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare te buiten".



Handelswaar

Ook vond de commissie dat een vrouw op deze manier niet als handelswaar getoond mocht worden, zelfs niet binnen de context van een horrorverhaal. Omdat Walibi de video toen al had ingetrokken, bleef het bij een aanbeveling. Het pretpark werd geadviseerd om "niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken".