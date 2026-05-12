Plopsaqua Landen-Hannuit

Plopsa snijdt in openingstijden van waterpark: subtropisch zwembad op veel dagen dicht

De openingstijden van één van de waterparken van Plopsa worden drastisch ingekort. Voortaan zijn bezoekers van zwemparadijs Plopsaqua Landen-Hannuit niet meer elke dag welkom in het recreatieve gedeelte. Het subtropische zwembad blijft buiten de vakanties dicht op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen.

Het stedelijke 25-meterbad is wel dagelijks toegankelijk voor baantjestrekkers, maar de rest van het complex - met het golfslagbad en waterattracties in Studio 100-thema - zal in het vervolg vier dagen per week gesloten blijven.

In het verleden was de volledige Plopsaqua-vestiging dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Dat is later aangepast naar een middag- en avondopening tot 20.00 uur. Nu komt er dus opnieuw een nieuw model. Dat heeft een duidelijke reden, vertelt een Plopsa-woordvoerder aan Looopings.



Minder interesse

"Enerzijds zoeken we naar operationele efficiëntie en anderzijds zien we dat er veel minder interesse is in het recreatieve gedeelte op doordeweekse dagen", legt de voorlichter uit. De andere Plopsaqua-locatie in België, naast Plopsaland Belgium in De Panne, blijft wel dagelijks open.