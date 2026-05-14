Woezel & Pip-pretpark de Tovertuin trekt twee keer zo veel dagbezoekers als gedacht

De bezoekersaantallen van het nieuwe Woezel & Pip-pretpark in Hoogerheide gaan hard. Avonturenpark de Tovertuin verwelkomde sinds de opening eind maart twee keer zo veel dagbezoekers als vooraf werd begroot. Dat vertelde Michael van Hoorne tijdens de officiële openingsceremonie van het Brabantse attractiepark.

De Tovertuin combineert een vakantiepark met thema-accommodaties met een pretpark met kinderattracties en shows. Nog niet alle 160 verblijfsaccommodaties zijn gereed. De huisjes die al af zijn, waren de afgelopen periode voor 90 procent bezet. Verder werden ruim 40.000 dagbezoekers verwelkomd.

Dat zijn er twee keer zo veel als verwacht. De helft ervan is afkomstig uit België. Ook op het gebied van abonnementen worden de verwachtingen overtroffen. Tot nu toe zijn er bijna achtduizend jaarkaarten verkocht. Dat is het drievoudige van het eerste park van eigenaar Van Hoorne Studios: Avonturenboerderij Molenwaard in Zuid-Holland.



Nieuw themagebied

Het succes vertaalt zich ook in plannen voor de toekomst: in het park wordt al een eerste uitbreiding aangekondigd. In 2027 moet een nieuw themagebied af zijn. De Tovertuin is open sinds vrijdag 27 maart, maar op dinsdag 12 mei vond een speciale openingshandeling plaats in het bijzijn van relaties en genodigden.



