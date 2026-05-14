Influencers worden ziek na eten in Efteling-restaurant: 'Zo ontzettend veel pijn'

VIDEO Een bezoekje aan een Italiaans restaurant in de Efteling is uitgedraaid op een nachtmerrie voor twee influencers. Efteling-liefhebbers Ingrid Donkelaar en Kobus Jansen, die samen het account WonderFamily runnen, besloten een hapje te eten bij Pinokkio's Pizza & Pasta Restaurant. Dat eindigde dramatisch, laten ze zien in een video op Instagram.

De avond begon veelbelovend met een prima carpaccio. Over een mocktail ontstonden enige twijfels: dat bleek niet veel meer dan bruiswater met een scheutje citroen. Daarna ging het bergafwaarts. Bestelde pasta bolognese was smerig én veel te hard, klagen de videomakers. Het gerecht werd teruggestuurd.

Een ander bord pasta bleek koud. Het toetje - tiramisu - was eveneens een twijfelgeval, maar de echte ellende moest toen nog komen. Donkelaar, die zelf tot voor kort in de Efteling werkte, beschrijft in de video hoe ze ontzettend ziek werd van de gerechten in het etablissement. "Ik kreeg echt ontzettende pijn in mijn buik", vertelt ze.



Drie keer naar het toilet

"Drie keer naar het toilet geweest, was echt niet normaal." Ook de maag en darmen van haar vriend raakten "een beetje van slag". "Verschrikkelijk", luidt het eindoordeel. Het duo benadrukt dat het Pinokkio's, onderdeel van het Efteling Theater, allesbehalve een aanrader is. "Wij gaan hier niet meer eten."



De influencers noemen wel één pluspunt: na het indienen van een klacht kregen ze wat korting op de rekening. Opvallend genoeg blijken de twee niet alleen te zijn in hun oordeel. Op Instagram verschenen meerdere reacties van personen die hetzelfde meegemaakt zeggen te hebben bij het restaurant. Ook via privéberichten werden de influencers naar eigen zeggen gewezen op vergelijkbare ervaringen.