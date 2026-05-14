Menukaart van Efteling-restaurant Mystique vernieuwd: gerechten geïnspireerd op Anton Pieck, Laven en Sprookjesbos

FOTO'S De Efteling heeft de menukaart van het chique restaurant Mystique vernieuwd. Gasten van het luxe etablissement in het Efteling Grand Hotel krijgen in principe een verrassingsmenu met seizoensingrediënten voorgeschoteld, maar drie tot vier tussengerechten mogen ze wel zelf kiezen. Sinds kort worden er meerdere nieuwe hapjes geserveerd.

De tussengerechten, een soort amuses, worden gepresenteerd als een "magische smaakformule": door stenen bij het juiste symbooltje te leggen, bepalen bezoekers gezamenlijk welke opties ze willen proeven. In totaal zijn er twaalf opties. Meerdere namen zijn nieuw, waaronder Het palet van Pieck, De kleedjes van de Laven en Smaken uit het Sprookjesbos.

De kleedjes van de Laven, uiteraard gebaseerd op het Volk van Laaf, bestaat uit een klein wasrekje met stukjes rode en gele biet. De lekkernijen hangen met miniknijpers aan het rek, als kledingstukken uit het Lavenlaar. Verder is er een spons gemaakt van gele biet.



Azijn

Wie kiest voor Smaken uit het Sprookjesbos, krijgt een kruidentuintje uit Eindhoven voorgeschoteld. Om de amuse af te maken, verschijnt een ouderwets sprookjesboek van de Sprookjessprokkelaar met vier verschillende soorten azijn erin. Naar keuze wordt één van de azijnen aan het gerecht toegevoegd.



Voor Het palet van Pieck werd inspiratie gehaald uit het bekende kleurenpalet van Efteling-grondlegger Anton Pieck. Hij gebruikte drie kleuren om de hele Efteling mee vorm te geven, zo vertellen de medewerkers van Mystique. Die kleuren krijgen gasten op hun bord om zelf te smeren op brood met pesto: choronsaus met tomaat, saus van geoxideerde zonnebloempitten en saus van Uut Hooi-kaas.



Pannenkoekenbakker

Verder is de Helmondse paling getransformeerd tot Polles Paling, een knipoog naar pannenkoekenbakker Polles uit de Efteling-attractie Symbolica. Drie opties verdwenen van de kaart: de Zeelandse geelstaart, groentetaco's met de naam Quetzalcoatl en een tomaatgerecht onder de noemer De Vijf Zintuigen zijn niet meer te bestellen.



Daarnaast kregen drie onderdelen een andere naam: het Brabants worstenbroodje van kreeft heet nu Mystiek worstenbroodje, Zwols zolderspek werd Hollandse zolderspek en de groentensnoepjes van de fictieve snoepfabriek Smickel & Smul worden nu gekoppeld aan sprookjesfiguur Grietje. De vijf resterende items blijven ongewijzigd.



































