Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Duitse kermisattractie Commander betrokken bij dodelijk ongeluk: veel schade

Gisteren, 19.18 uur

Een ernstig verkeersongeval in Duitsland heeft grote gevolgen gehad voor de bekende kermisattractie Commander. De attractie, een zogeheten shake van de Nederlandse fabrikant Mondial, raakte maandag beschadigd bij een crash op de snelweg A28 richting Leer. Daarbij kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven.

Het ongeluk gebeurde tussen de afritten Westerstede-West en Apen. Duitse media melden dat een vrachtwagen rond 11.20 uur van de weg raakte en op de vluchtstrook tegen geparkeerde voertuigen botste: twee andere vrachtwagens en een personenauto. De cabine van de truck vloog vervolgens in brand. De bestuurder overleed ter plaatse.

Op beelden van de locatie zijn brokstukken van de Commander te zien, verspreid over de snelweg. De exploitant laat via Facebook weten dat de betrokken medewerkers ongedeerd zijn gebleven. "Met ons allemaal gaat het goed en we zijn niet gewond geraakt", staat in een verklaring. "Natuurlijk zit schrik er nog goed in, maar dat is normaal na zo'n gebeurtenis."

Over de kop
Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade exact is. De Commander, die uit 1992 stamt, stond in het verleden ook regelmatig op Nederlandse kermissen. Het attractietype lijkt op een break dance, maar dan met gondels die over de kop kunnen gaan. De A28 richting Leer bleef na het ongeluk urenlang volledig afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.

Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be