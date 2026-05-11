Kermis

Duitse kermisattractie Commander betrokken bij dodelijk ongeluk: veel schade

Een ernstig verkeersongeval in Duitsland heeft grote gevolgen gehad voor de bekende kermisattractie Commander. De attractie, een zogeheten shake van de Nederlandse fabrikant Mondial, raakte maandag beschadigd bij een crash op de snelweg A28 richting Leer. Daarbij kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven.

Het ongeluk gebeurde tussen de afritten Westerstede-West en Apen. Duitse media melden dat een vrachtwagen rond 11.20 uur van de weg raakte en op de vluchtstrook tegen geparkeerde voertuigen botste: twee andere vrachtwagens en een personenauto. De cabine van de truck vloog vervolgens in brand. De bestuurder overleed ter plaatse.

Op beelden van de locatie zijn brokstukken van de Commander te zien, verspreid over de snelweg. De exploitant laat via Facebook weten dat de betrokken medewerkers ongedeerd zijn gebleven. "Met ons allemaal gaat het goed en we zijn niet gewond geraakt", staat in een verklaring. "Natuurlijk zit schrik er nog goed in, maar dat is normaal na zo'n gebeurtenis."



Over de kop

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade exact is. De Commander, die uit 1992 stamt, stond in het verleden ook regelmatig op Nederlandse kermissen. Het attractietype lijkt op een break dance, maar dan met gondels die over de kop kunnen gaan. De A28 richting Leer bleef na het ongeluk urenlang volledig afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.



