Toverland viert 200.000 rit van houten achtbaan, maar er is iets misgegaan met tellen

FOTO'S Toverland heeft een kleine blunder begaan bij houten achtbaan Troy. Daar werd vandaag gevierd dat de rollercoaster het 200.000e rondje maakte, compleet met verrassingen voor bezoekers. Er is echter iets foutgegaan met de telling: in werkelijkheid heeft de attractie al veel meer ritten achter de rug.

De 35 meter hoge en 1077 meter lange achtbaan opende in 2007. Toverland spreekt op social media over "een sensationeel moment voor de berijders", die nietsvermoedend plaatsnamen in de karretjes en na afloop in de watten gelegd werden met een speciaal Troy-diploma en een festivalbandje.

"Voor sommige strijders was dit zelfs het allereerste ritje ooit, dus dat was extra bijzonder", laat het park weten. 200.000 ritten betekenen een totale afgelegde afstand van 215.400 kilometer: 5,3 keer de wereld rond. Oplettende fans ontdekten echter al snel een hiaat in het verhaal. In 2015 maakte Toverland namelijk bekend dat Troy al 300.000 ritjes had gemaakt.



Per ongeluk

De rittenteller bij de attractie blijkt in de tussentijd per ongeluk gereset te zijn. Daardoor waren medewerkers vandaag daadwerkelijk in de veronderstelling dat er sprake was van een jubileumrit. In werkelijkheid viel er eigenlijk niets te vieren. "Maar we vieren nu eenmaal graag feestjes in Toverland", lacht een woordvoerster. "Foutje, bedankt."



Troy is de langste, hoogste en snelste houten achtbaan van de Benelux. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. Voor de bouw was het Amerikaanse bedrijf Great Coasters International verantwoordelijk, ook bekend van bijvoorbeeld Joris en de Draak in de Efteling en Wodan in Europa-Park.















