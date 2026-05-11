Attractiepark Toverland

Toverland staat stil bij 200.000e rit van houten achtbaan Troy: bezoekers verrast

Vandaag, 15.17 uur

FOTO'S Troy, de houten achtbaan van Toverland, heeft vandaag het 200.000e rondje gemaakt sinds de opening in 2007. Rond 11.15 uur vertrok een trein van de 35 meter hoge en 1077 meter lange rollercoaster voor de 200.000e keer uit het station. De inzittenden werden na afloop van de rit verrast.

Toverland spreekt over "een sensationeel moment voor de berijders". Zij wisten vooraf niet dat ze in de jubileumrit zaten. Na afloop werden de nietsvermoedende passagiers ontvangen onder luid applaus van andere gasten en medewerkers.

"Voor sommige strijders was dit zelfs het allereerste ritje ooit, dus dat was extra bijzonder", laat het park weten. Ze ontvingen een Troy-diploma en een festivalbandje om het speciale ritje te vieren. Met een totale afgelegde afstand van 215.400 kilometer kon Troy in theorie 5,3 keer de hele wereld rond.

90 kilometer per uur
Troy is de langste, hoogste en snelste houten achtbaan van de Benelux. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. Voor de bouw was het Amerikaanse bedrijf Great Coasters International verantwoordelijk, ook bekend van bijvoorbeeld Joris en de Draak in de Efteling en Wodan in Europa-Park.







