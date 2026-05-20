Mini Efteling

Video: carnavalsartiest opent vernieuwd Spookslot in Mini Efteling

VIDEO Het Spookslot in de Efteling is verdwenen, maar in het Brabantse dorpje Nieuwkuijk kan de nostalgische griezelattractie nog beleefd worden. Er staat een miniatuurreplica van de oude griezelbeleving in de Mini Efteling, een hobbyproject van een groep fans. Na een grondige renovatie vond maandag de officiële heropening plaats.

Dat gebeurde in het bijzijn van carnavalsartiest Joris Wijnen, beter bekend als Chef Soldaat. Hij lanceerde begin dit jaar het carnavalsnummer Drankorgel, met verschillende knipogen naar het Spookslot. Voor de Mini Efteling was dat reden genoeg om hem uit te nodigen om het nummer ten gehore te brengen bij de presentatie van de vernieuwde Spookslot.

Ook Efteling-icoon Lex Lemmens, voormalig hoofd van de technische dienst, was aanwezig. Bij het mini-Spookslot zijn de bewegingen vernieuwd, kwam er een nieuw led-lichtplan en werden de decors opgefrist. Tegelijkertijd is er een sprookje aan het aanbod toegevoegd: een miniatuur van Het Meisje met de Zwavelstokjes heeft een vaste plek gekregen in de Mini Efteling.