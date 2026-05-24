Efteling-vlogger duikt opnieuw in bizarre klachten: van vieze churros tot woede over wachtrijen

VIDEO Efteling-vlogger Niels Kooyman zoomt opnieuw in op negatieve recensies over het Kaatsheuvels attractiepark. Zijn online klachten met betrekking tot de Efteling terecht, of schromelijk overdreven? Na een eerdere video over opvallende éénsterrenreviews van bezoekers is er nu een tweede deel verschenen, van ruim 22 minuten.

Daarin neemt Kooyman opnieuw een hoop klachten onder de loep, van vieze restaurants tot gesloten attracties en van halalvoedsel tot "de slechtste churros ooit". De videomaker bespreekt onder meer klachten over hoge prijzen, lange wachtrijen en technische storingen. Sommige reviews noemt hij onzinnig.

Zo reageert hij op een bezoeker die boos was omdat De Vliegende Hollander "niet vloog". Een andere klacht ging over wachttijden van een uur bij kleine attracties. Volgens Kooyman klopt daar weinig van. Ook het eten krijgt aandacht. Een bezoeker klaagt over koude Turkse pizza's, terwijl iemand anders buikpijn zou hebben gekregen van churros bij 't Melkhuysje.



Schandalig

Kooyman besluit de snacks zelf te testen. Over beide opties is hij uiteindelijk vrij positief. Daarnaast gaat de video in op abonnementen. Meerdere klagers vinden het schandalig dat abonnementhouders tijdens drukke feestdagen niet altijd welkom zijn. Kooyman wijst erop dat de blokkades op verschillende plekken worden aangekondigd, onder meer via de app, e-mails en de website van de Efteling.



Sommige kritiek vindt de youtuber wél begrijpelijk. Zo erkent hij dat horecalocaties in de Efteling soms vies kunnen zijn op drukke dagen. Ook begrijpt hij bezoekers die vinden dat sommige klassieke attracties vooral draaien op nostalgie. Daarbij noemt hij Fata Morgana als voorbeeld van een attractie met verouderde animatronics en scènes.



Gesloten attracties

Verder komen klachten voorbij over gesloten attracties in het laagseizoen, drukte bij Danse Macabre, de verdwenen dinershow Het Wapen van Raveleijn en bezoekers die vinden dat de Efteling te weinig halalopties aanbiedt. Volgens Kooyman is dat laatste onterecht: hij laat in de video verschillende halalgerechten in het park zien.