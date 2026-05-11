Cadeautje voor Efteling-abonnees staat in het teken van De Indische Waterlelies

De Efteling staat stil bij het zestigjarig bestaan van De Indische Waterlelies. Ter gelegenheid van het jubileum van het populaire sprookje wordt een speciaal souvenir uitgebracht, dat alleen beschikbaar is voor Premium-abonnementhouders. Zij kunnen het item binnenkort gratis ophalen in het attractiepark.

Wie het duurste Efteling-abonnement heeft, krijgt één keer per jaar een exclusief cadeau. Vorig jaar deelde men een glazen stolp uit met een beeldje van Joseph Charlatan, de zwevende spookdirigent uit Danse Macabre. Ook dit jaar is er weer een stolp, maar met een ander thema.

Een ontwerp toont een silhouet van één van de dansende elfjes uit het tafereel uit 1966. Premium-abonnees kunnen tussen vrijdag 22 mei en zondag 7 juni terecht bij souvenirwinkel In den Ouden Marskramer. Ze hebben per mail een persoonlijke code ontvangen voor het reserveren van een tijdslot.



Naderhand

Abonnementhouders die niet in de gelegenheid zijn om naar de Efteling te komen in die periode, krijgen op een later moment bericht om het souvenir naderhand op te halen. Een Premium-pas, goed voor 365 dagen toegang, kost tegenwoordig 36 euro per maand of 400 euro per jaar.



De Indische Waterlelies was in de jaren zestig een uitzonderlijk ambitieus project voor de Efteling. Het sprookje werd niet als klein tafereel langs de wandelroute gebouwd, maar als een complete binnenshow met muziek, verlichting, bewegende figuren en een eigen voorplein. Daarmee vormde de toevoeging een belangrijke stap richting de grotere, technisch complexere Efteling-attracties die later zouden volgen.



