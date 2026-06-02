Efteling

Nog één maand tot het eerste Efteling Zomerfeest

Het eerste Efteling Zomerfeest ooit vindt over precies een maand plaats. Op donderdagavond 2 juli verzamelen achthonderd Efteling-fans zich in het Fata Morgana Paleis voor een exclusieve feestavond, georganiseerd door Looopings, Kleine Boodschap, De Vijf Zintuigen en Niels Kooyman. De belangstelling bleek enorm: alle beschikbare tickets waren vrijwel direct uitverkocht.

Het Efteling Zomerfeest is een gezamenlijk initiatief van de vier organiserende partijen en de Efteling, met hulp van pretparkpodcast ThemeTalk en Efteling-encyclopedie Eftepedia. De Efteling ondersteunde het evenement zowel inhoudelijk als financieel.

Op 2 juli worden bezoekers ontvangen bij de hoofdentree, waarna ze naar de feestlocatie begeleid worden. Daar start de feestavond om 20.00 uur. Tussen 20.30 en 23.00 uur staan optredens, verrassingen en ontmoetingen op het programma. Wie tickets heeft gekocht, wordt per mail op de hoogte gehouden over de praktische details.



Bobslee Vereniging

Tijdens de avond is er zowel aandacht voor bekende gezichten uit het verleden als het entertainment van nu. Zo keert zanger Jürgen Freilich terug met een eenmalige reünie van zijn Bobslee Vereniging De Steenbok. Symbolica-lakei O.J. Punctuel neemt de presentatie op zich. Sommige elementen werden speciaal voor de avond ontwikkeld.



De verdere invulling blijft een verrassing. Het laatste uur, van 23.00 uur tot middernacht, staat in het teken van muziek. Dan neemt diskjockey Thomas van Groningen, onder meer bekend van ThemeTalk, plaats achter de draaitafels.



Belangstelling

Voor de organisatoren is het de eerste keer dat een evenement van deze omvang samen met de Efteling wordt opgezet. Het Efteling Zomerfeest moet daarmee niet alleen een bijzondere avond voor fans worden, maar ook een nieuwe stap vormen in de samenwerking tussen het attractiepark en de fancommunity. De ticketverkoop laat in ieder geval zien dat de belangstelling voor dergelijke evenementen groot is.



