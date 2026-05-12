Efteling

Problemen bij nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed: onderdeel moet vervangen worden, één toren dicht

Vandaag, 14.57 uurBeeld: @jeroen989 e.a.

FOTO'S De nieuwe attractie Hooghmoed in de Efteling kampt met wat opstartproblemen. Zo'n anderhalve week na de officiële opening functioneert de familieattractie nog niet feilloos. De afgelopen dagen was één van de drie torens - nummer twee - geruime tijd buiten gebruik. Nu is toren drie dicht.

De attractie blijft wel gewoon open, met twee derde van de capaciteit. Een woordvoerder meldt dat leverancier Zierer een onderdeel heeft moeten vervangen in de tweede toren. "Die gaat vandaag weer draaien", aldus de voorlichter. "In toren drie moet hetzelfde gedaan worden."

Om die reden blijft deze toren naar verwachting een paar dagen dicht. "Dat is uiteraard vervelend, maar het is fijn dat de attractie toch operationeel kan zijn." Op foto's is te zien dat de toren in kwestie deels gedemonteerd is. Eerder werd bij toren twee het bovenstuk - met twee decoratieve wielen - al verwijderd.













