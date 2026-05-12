Plopsaland introduceert nieuwe fotopas voor attracties en meet-and-greets

VIDEO Bezoekers van Plopsaland Belgium kunnen vanaf nu gebruikmaken van een nieuw fotosysteem. Onder de naam Photopass by Plopsa introduceert het pretpark een fotopas waarmee attractiefoto's en ontmoetingen met Studio 100-figuren digitaal én fysiek bewaard kunnen worden.

De pas werkt bij verschillende attracties en fotolocaties in het park, waaronder DinoSplash, Heidi The Ride, Het Bos van Plop en Op Reis met Bumba. Binnenkort worden ook K3 Roller Skater, #LikeMe Coaster en Anubis The Ride aan het rijtje toegevoegd.

Plopsa biedt meerdere varianten aan. Voor 30 euro krijgen bezoekers met de Photopass All-in onbeperkt digitale foto's en video's op hun telefoon, plus vier geprinte foto's. Daarnaast bestaat er een digitale versie van 20 euro: Photopass Digital, voor enkel digitale beelden. De Photopass Print, goed voor vier prints, kost eveneens 20 euro. Extra afdrukken kosten 5 euro per stuk.



QR-code

Abonnees betalen 70 euro voor de speciale Photopass 365, die een jaar geldig is voor alle digitale beelden. Via de website van het systeem kunnen bezoekers hun foto's koppelen aan een persoonlijk profiel. Dat gebeurt met een QR-code of een fotonummer dat na de rit of ontmoeting verstrekt wordt. Daarna zijn de beelden te downloaden op een smartphone of ander apparaat.



Volgens de voorwaarden zijn foto’s en video’s tot zeven dagen na de opnamedatum aan te kopen. Na aankoop moeten de bestanden binnen 45 dagen gedownload worden. De pas is alleen geldig op de gekozen bezoekdatum en mag niet door anderen gebruikt worden.