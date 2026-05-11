Complete waterglijbaan staat te koop: 63 meter lang, zelf ophalen

FOTO'S Wie heeft thuis nog plek voor een waterglijbaan met een lengte van 63 meter? Een oude waterattractie uit een gesloten zwembad in Nunspeet wordt te koop aangeboden. Op Marktplaats kunnen geïnteresseerden bieden op de grote glijbaan uit zwemparadijs De Brake, gesloten sinds maart 2023.

"Afhalen in overleg", meldt de verkoper. "Serieus bieden. Zelf demonteren. Risico voor koper. Af te halen in Nunspeet. Is het een interessante bieding, dan neem ik contact met u op." Tot nu toe werd er 3500 euro geboden op de constructie.

De aanbieder heeft ook nog andere onderdelen uit het complex te koop staan, waaronder lockers, kapstokken en kleinere glijbanen. De Brake ging drie jaar geleden dicht toen elders in de gemeente een nieuw sportcomplex openging: De Wiltsangh.



Vervuild water

Sindsdien is het pand een spookzwembad, dat regelmatig bezocht wordt door hangjongeren en urbexers. Dat is gevaarlijk, omdat er nog steeds sterk vervuild water in de baden zit. Het leegpompen ervan is geen optie: het water zorgt voor tegendruk tegen het grondwater onder het gebouw. Zonder dat gewicht bestaat de kans dat de zwembadbodem omhooggeduwd wordt.



Naar verwachting wordt het gebouw binnenkort alsnog gesloopt. De locatie is overgenomen door de bekende voedingsmiddelenproducent Nestlé, die zich al direct naast het zwembad bevindt. Het fabrieksterrein van de firma wordt uitgebreid.











