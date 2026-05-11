Nieuwe attractie draait om wijn: bezoekers tollen en golven met 70 kilometer per uur

FOTO'S Een Oostenrijks pretpark heeft een nieuw themagebied geopend dat helemaal in het teken staat van wijnbouw. De belangrijkste attractie is Rotonda. Bezoekers stappen in een grote ronde schijf, die al draaiend over een golvende baan rijdt. De snelheid loopt op tot 70 kilometer per uur.

Het gaat om een disk'o coaster van de Italiaanse fabrikant Zamperla, onderdeel van een nieuwe zone in Familypark. De bestemming is eigendom van parkengroep Compagnie des Alpes, net als onder meer de Walibi-parken en Parc Astérix. Rondom de baan zijn mediterrane huisjes, wijnranken, wijnvaten en andere decorstukken geplaatst.

Daarmee verwijst het nieuwe gedeelte naar de wijncultuur rond de Neusiedler See. De officiële opening vond afgelopen vrijdag plaats. Rotonda is toegankelijk voor bezoekers vanaf 120 centimeter. Het zou gaan om de enige attractie van dit type in Oostenrijk.



Draaiende wagon

In hetzelfde gebied werd rond Pasen al een andere attractie in gebruik genomen: Wilder Winzer. Dat is een draaiende wagon met houtlook, bedoeld voor jongere kinderen. De ride van fabrikant SBF Visa bereikt een hoogte van 8 meter en biedt plaats aan 24 personen.



De aanleg van het parkdeel vergde een investering van ruim 4,5 miljoen euro. De nieuwe zone kwam op de plek van Tempelrutsche, een twintig jaar oude bootjesglijbaan die vorig jaar werd afgebroken. Familypark is het grootste attractiepark van Oostenrijk. Het afgelopen jaar kwamen er ongeveer 700.000 bezoekers.























