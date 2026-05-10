Mascotte Julianatoren hangt aan reuzenrad voor spectaculaire stunt in speelfilm

VIDEO Een nieuwe speelfilm van Kinderpretpark Julianatoren bevat een bijzondere stunt. Het Apeldoornse attractiepark produceert al jaren eigen films, die op YouTube verschijnen. In de nieuwe creatie De Dino Dokter is te zien hoe parkmascotte Meneer Kaasgaaf aan het grote Reuzenrad van de Julianatoren hangt. Het shot is geen trucage: de acteur in kwestie heeft daadwerkelijk op grote hoogte aan de gondel gebungeld.

Hij was uiteraard wel vastgemaakt met valbeveiliging, om ongelukken te voorkomen. De attractie in kwestie is 21 meter hoog. De opzienbarende reuzenradscène is niet de enige stunt in de film: kijkers zien ook hoe acteurs van een rijdende quad af springen en hoe een caravan van een heuvel af tuimelt, meerdere keren over de kop slaat en uiteindelijk onderaan tot stilstand komt.

Met De Dino Dokter promoot het park de Dinoweken, die op woensdag 13 mei van start gaan en duren tot en met zondag 28 juni. Het verhaal van het dino-avontuur gaat over twee mysterieuze dokters die kwade bedoelingen blijken te hebben. Cas de Ranger, een ander Julianatoren-personage, moet alles op alles zetten om het aankomende evenement te redden.