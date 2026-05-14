Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
ZooParc Overloon

Levensgrote dino's van bouwsteentjes duiken op tussen dieren in Brabantse dierentuin

Vandaag, 10.46 uur

Bezoekers van ZooParc Overloon kunnen de komende maand niet alleen echte dieren spotten. In de Brabantse dierentuin verschijnen ook meer dan dertig levensgrote bouwwerken van bouwsteentjes. Het gaat om dieren en dinosaurussen gemaakt van Lego-achtige blokjes, verspreid over verschillende gebieden.

Het evenement, dat Wild Bricks wordt genoemd, loopt vanaf vandaag tot en met zondag 14 juni. De constructies bestaan samen uit ruim een miljoen steentjes. Bij elk model staan informatieborden met details over het gewicht, het aantal gebruikte steentjes en de bouwtijd.

In de parken van recreatiegroep Libéma vinden vaker evenementen plaats met dieren in Lego-vorm. De nadruk ligt dit jaar op bedreigde diersooten. Daarnaast zijn er meerdere dinocreaties toegevoegd. Algemeen directeur Roel Huibers ziet het concept als "een extra dimensie aan het park". "We merken dat bezoekers het leuk vinden om dieren op een andere manier te ontdekken."

Meer ZooParc Overloon
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be