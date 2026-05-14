ZooParc Overloon

Levensgrote dino's van bouwsteentjes duiken op tussen dieren in Brabantse dierentuin

Bezoekers van ZooParc Overloon kunnen de komende maand niet alleen echte dieren spotten. In de Brabantse dierentuin verschijnen ook meer dan dertig levensgrote bouwwerken van bouwsteentjes. Het gaat om dieren en dinosaurussen gemaakt van Lego-achtige blokjes, verspreid over verschillende gebieden.

Het evenement, dat Wild Bricks wordt genoemd, loopt vanaf vandaag tot en met zondag 14 juni. De constructies bestaan samen uit ruim een miljoen steentjes. Bij elk model staan informatieborden met details over het gewicht, het aantal gebruikte steentjes en de bouwtijd.

In de parken van recreatiegroep Libéma vinden vaker evenementen plaats met dieren in Lego-vorm. De nadruk ligt dit jaar op bedreigde diersooten. Daarnaast zijn er meerdere dinocreaties toegevoegd. Algemeen directeur Roel Huibers ziet het concept als "een extra dimensie aan het park". "We merken dat bezoekers het leuk vinden om dieren op een andere manier te ontdekken."



