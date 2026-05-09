Paultons Park

Pretpark laat zien hoe nieuw themagebied tot stand kwam: Vikingzone met twee achtbanen

VIDEO Een pretpark in Engeland opent later deze maand een nieuwe themazone rond Vikingen. Bezoekers van attractiepark Paultons Park kunnen vanaf zaterdag 16 mei het gebied Valgard: Realm of the Vikings ontdekken. Er staan meerdere attracties, waaronder twee achtbanen. Een video laat zien hoe het project tot stand kwam.

Paultons Park presenteert op YouTube een compilatie van dronebeelden van de afgelopen maanden, van maart 2025 tot en met april 2026. Kijkers zien hoe de bestaande achtbaan Cobra - een bobsled coaster van de Duitse firma Gerstlauer - werd getransformeerd tot Raven, dankzij een schilderbeurt en nieuwe decoraties.

Daarnaast is een volledig nieuwe coaster toegevoegd: Drakon, eveneens afkomstig van Gerstlauer. Het gaat om een 23 meter hoge achtbaan van het type euro-fighter, met een verticale lift en twee inversies. Verder omvat Valgard de reuzenschommel Vild Swing, het speelgebied The Orchard Playground en de eetgelegenheid Feasting Hall.



Waterachtbaan

Vild Swing is de eerste wild swing van fabrikant ART Engineering in Groot-Brittannië. In 2027 wil men nog een waterachtbaan van Mack Rides toevoegen. Die moet Serpent's Curse gaan heten. Valgard werd ontworpen door de Leisure Expert Group, een Nederlands designbureau dat al jaren intensief met Paultons Park samenwerkt.