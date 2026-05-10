Efteling

Efteling Zomerfeest slaat direct aan: feestavond meteen uitverkocht

Het Efteling Zomerfeest op donderdag 2 juli is uitverkocht. Alle beschikbare toegangsbewijzen voor de bijzondere feestavond in het Fata Morgana Paleis waren binnen een mum van tijd weg. Dat overtreft de stoutste verwachtingen van de organisatoren, schrijven ze in een gezamenlijk statement.

De avond is een initiatief van Looopings, Kleine Boodschap, Niels Kooyman en De Vijf Zintuigen, met medewerking van ThemeTalk en Eftepedia en met ondersteuning van de Efteling. "We zijn overdonderd door de massale belangstelling", melden de partijen. "Het is de eerste keer dat we zoiets organiseren, dus we wisten niet zeker hoe dit zou uitpakken."

Al binnen één minuut kregen geïnteresseerden te zien dat het evenement helemaal vol zat. In het half uur erna kwamen nog sporadisch tickets beschikbaar, doordat personen kaarten in hun online winkelmandje niet afrekenden. Die verschenen dan weer in de verkooppool, bij het vernieuwen van de pagina. Om 18.31 uur waren alle entreekaarten op.



Achter het net

"We zijn er trots op dat het initiatief zo aanslaat", melden de organisatoren. "Tegelijkertijd erkennen we dat er veel fans zijn die nu achter het net gevist hebben. Helaas zijn we gebonden aan de maximumcapaciteit van het Fata Morgana Paleis en de evenementenagenda van de Efteling."



Geïnteresseerden kunnen zich via eftelingzomerfeest.nl inschrijven voor een wachtlijst. Mochten er nog tickets beschikbaar komen, dan worden ze automatisch per mail op de hoogte gebracht.