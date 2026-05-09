Legendarisch Efteling-entertainment nog één keer terug: Jürgen Freilich komt naar het Efteling Zomerfeest

VIDEO Bij een speciaal evenement in de Efteling maakt een legendarische act een eenmalige comeback. Bezoekers van het Efteling Zomerfeest op donderdagavond 2 juli kunnen nog één keer kijken naar Jürgen Freilich, die jarenlang een prominente gast was in het attractiepark. Zijn komst staat garant voor een feest der herkenning voor Efteling-liefhebbers.

Jürgen Freilich verzorgde tussen 2007 en 2019 zeer regelmatig het entertainment bij de inmiddels verdwenen Bob. Toen de nostalgische bobslee moest wijken voor Max & Moritz, werd afscheid genomen van het geliefde personage. Zeven jaar na zijn laatste optreden keert hij nog één keer terug naar de Efteling.

Tijdens het Efteling Zomerfeest presenteert de zanger een vrolijke en muzikale reünie van zijn Bobslee Vereniging De Steenbok. De exclusieve feestavond wordt georganiseerd door bekende namen uit de Efteling-community, waaronder Looopings, Niels Kooyman, Kleine Boodschap en De Vijf Zintuigen, met medewerking van de Efteling zelf.



Onbeperkt frisdrank, bier en wijn

Het evenement vindt na sluitingstijd plaats in het Fata Morgana Paleis, tussen 20.00 uur en middernacht. Tickets kosten 50 euro, inclusief toegang tot het feest en al het entertainment, parkeren én de hele avond onbeperkt frisdrank, bier en wijn. Entreebewijzen zijn vanaf zondagavond om 18.00 uur verkrijgbaar via eftelingzomerfeest.nl. Het aantal beschikbare tickets is beperkt.



Freilich kondigt zijn komst zelf aan in een videoboodschap. Gisteren werd al bekend dat de avond aan elkaar gepraat wordt door een ander iconisch Efteling-figuur: O.J. Punctuel, de lakei uit Symbolica. Ook hij is al jaren niet meer in levenden lijve te ontmoeten in het park. Daar blijft het niet bij: meer namen volgen op een later moment.