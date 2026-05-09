Wéér nieuwe naam voor mislukt Rotterdams pretpark: achtbaan en reuzenrad verdwijnen

VIDEO Het onafgemaakte pretpark van Hennie van der Most in Rotterdam-Zuid krijgt opnieuw een andere naam. Na Speelstad Rotterdam, Attractiepark Rotterdam en Rivoli Rotterdam kiest de nieuwe eigenaar Wim Beelen nu voor de titel Spelen bij Beelen. De steenrijke ondernemer wil het terrein deze zomer deels openen voor publiek.

Daarvoor gaan grote delen van het bestaande park op de schop. Beelen zegt dat de achtbaan, het reuzenrad, meerdere attracties en het opvallende UfO-restaurant zullen verdwijnen. In plaats daarvan moeten speelplaatsen, klimtoestellen, binnenspeeltuinen en recreatiezones verschijnen.

De ondernemer wil het terrein gefaseerd openen. Binnen vier maanden zouden de eerste onderdelen toegankelijk moeten zijn. Er wordt onder meer gewerkt aan toegangscontrole, het opknappen van bestaande gebouwen en een klimhal. Ook bestaan plannen voor een groot klimkasteel bij de ingang van het park.



Meegenomen

Beelen kocht het terrein vorige maand op een executieveiling voor 6,5 miljoen euro. Kort daarna bezocht hij het park voor het eerst. In interviews noemt hij het project kansrijk, maar stelt hij ook dat oud-eigenaar Hennie van der Most cruciale onderdelen zou hebben meegenomen nadat de veiling was aangekondigd.



Het zou gaan om besturingssystemen en andere essentiële spullen. Beelen zegt over camerabeelden te beschikken en Van der Most aansprakelijk te hebben gesteld. De voormalige eigenaar bevestigt dat hij zaken van het terrein meenam, maar zegt dat hij dacht in zijn recht te staan.



Ark van Noach

Naast speelvoorzieningen en horeca speelt het christelijke geloof een opvallende rol in de nieuwe plannen. Beelen wil zijn nagebouwde Ark van Noach naar Rotterdam halen en gratis toegankelijk maken voor bezoekers. Het enorme schip ligt momenteel in Krimpen aan den IJssel.



Ook wil de ondernemer op zondagochtend gesloten blijven, zodat medewerkers naar de kerk kunnen gaan. Verder droomt Beelen van een nieuwe blikvanger: de Rotterdam Eye. Het bestaande reuzenrad moet wijken voor een groter exemplaar met afgesloten gondels, geïnspireerd op de beroemde London Eye in de Britse hoofdstad.



Obstakels

Beelen spreekt over investeringen van tientallen miljoenen euro's. Hij denkt aan bootverbindingen vanaf de binnenstad van Rotterdam en zelfs aan aanlegplaatsen voor cruiseschepen. Ook moet het theater op het terrein een ontmoetingsplek voor buurtbewoners worden. De plannen klinken ambitieus, maar er zijn nog veel obstakels.



Voor verschillende onderdelen zijn vergunningen nodig die op dit moment nog niet binnen zijn. Ook is het onzeker in hoeverre de gemeente Rotterdam wil meewerken aan het project. De gemeenteraad liet de afgelopen jaren meermaals weten af te willen van een pretpark op deze locatie. Op termijn moet het gebied een andere bestemming krijgen.



Walibi

Voorlopig kan dat niet, omdat de huidige eigenaar nog beschikt over erfpachtrechten die doorlopen tot 2030. Wat er gebeurt met de attracties die verdwijnen, is nog niet bekend. Het gaat om tweedehands exemplaren. Zo kwam het reuzenrad oorspronkelijk uit Walibi Belgium en stond het schommelschip eerder in Walibi Holland.



Het terrein aan de Doklaan is ruim 25.000 vierkante meter groot. Van der Most werkte er sinds 2012 aan een enorm attractiepark, maar een officiële opening kwam er nooit.