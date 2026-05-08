Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Europa-Park Resort

Nieuwe snorkelbeleving in Rulantica stuurt bezoekers langs scheepswrakken en zeemeerminnen

Vandaag, 15.16 uur

Bezoekers van Rulantica, het waterpark van Europa-Park, kunnen vanaf nu een nieuwe virtualreality-ervaring uitproberen. Bij de attractie Snorri Snorkling VR krijgen volwassenen en kinderen een VR-bril en snorkeluitrusting opgezet, waarna ze virtueel afreizen naar een fantasiewereld onder water. Tickets kosten 6 euro bovenop de entreeprijs.

De nieuwe versie, Snorri Snorkling VR - The New Adventure, draait om een avontuur met de bekende Rulantica-figuren Snorri en Bubba. Deelnemers ontdekken onder meer gezonken scheepswrakken, kleurrijke onderwaterlandschappen en een dorp van zeemeerminnen. Ook komen ze oog in oog te staan met een trol.

De ervaring vindt plaats in twee aparte bassins tegenover de Skog Lagune. Daar kunnen bezoekers al sinds 2021 snorkelen met een VR-bril op. Het nieuwe verhaal vervangt de oorspronkelijke versie van de beleving. De attractie is toegankelijk voor bezoekers vanaf 10 jaar en een minimumlengte van 1.25 meter.

Meer Europa-Park Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be