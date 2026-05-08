Nieuwe snorkelbeleving in Rulantica stuurt bezoekers langs scheepswrakken en zeemeerminnen

Bezoekers van Rulantica, het waterpark van Europa-Park, kunnen vanaf nu een nieuwe virtualreality-ervaring uitproberen. Bij de attractie Snorri Snorkling VR krijgen volwassenen en kinderen een VR-bril en snorkeluitrusting opgezet, waarna ze virtueel afreizen naar een fantasiewereld onder water. Tickets kosten 6 euro bovenop de entreeprijs.

De nieuwe versie, Snorri Snorkling VR - The New Adventure, draait om een avontuur met de bekende Rulantica-figuren Snorri en Bubba. Deelnemers ontdekken onder meer gezonken scheepswrakken, kleurrijke onderwaterlandschappen en een dorp van zeemeerminnen. Ook komen ze oog in oog te staan met een trol.

De ervaring vindt plaats in twee aparte bassins tegenover de Skog Lagune. Daar kunnen bezoekers al sinds 2021 snorkelen met een VR-bril op. Het nieuwe verhaal vervangt de oorspronkelijke versie van de beleving. De attractie is toegankelijk voor bezoekers vanaf 10 jaar en een minimumlengte van 1.25 meter.



