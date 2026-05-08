Efteling

Goed nieuws voor jonge Efteling-bezoekers: minimumlengte van Max & Moritz verlaagd

De Efteling heeft goed nieuws voor jonge waaghalzen: de minimumlengte van familieachtbaan Max & Moritz is verlaagd. Tot nu toe moesten bezoekers minimaal 1 meter lang zijn om een ritje te mogen maken. Vanaf vandaag mag iedereen met een lengte vanaf 90 centimeter instappen.

De lengte-eis is na een kleine aanpassing aan de karretjes "opnieuw beoordeeld", bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Dat betekent dat veel kinderen de dubbele powered coaster nu al vanaf een jaar of 2 kunnen uitproberen. Passagiers die kleiner zijn dan 1.30 meter moeten wel begeleid worden door een persoon van 16 jaar en ouder.

De verandering vond plaats in overleg met de Duitse fabrikant Mack Rides en de gerenommeerde keuringsinstantie TÜV. "We zijn blij met deze aanpassing, omdat we zo kleinere durfals eerder kunnen laten kennismaken met een achtbaan", zegt de voorlichter erover.



Topsnelheid

Hij benadrukt dat veiligheid altijd voorop staat. "Op basis van uitvoerige tests en in afstemming met de keuringsinstantie is vastgesteld dat de attractie veilig is voor kinderen vanaf 90 centimeter." Max & Moritz bestaat uit twee banen van elk 300 meter. De treinen bereiken een topsnelheid van 36 kilometer per uur.



Het achterliggende verhaal gaat over twee brutale broertjes die worden opgesloten in de koekoeksklokkenwerkplaats van hun moeder. Daar bouwen ze zeepkisten waarmee ze uiteindelijk ontsnappen en een doldwaze rit beleven, die gepaard gaat met een ontploffing in een schoolgebouw en een gigantisch scheetkussen.



Hooghmoed

Vorige week ging de attractie Hooghmoed open, met drie vrijevaltorens. Die toevoeging werd toen aangekondigd als "de eerste spannende attractie in de Efteling voor kinderen vanaf 90 centimeter". Nu kan die jonge doelgroep dus in twee verschillende Efteling-attracties met een thrillfactor stappen.



