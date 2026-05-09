Sparen wordt een spelletje: nieuw Woezel & Pip-pretpark werkt samen met ABN Amro

Woezel & Pip-pretpark de Tovertuin is een commerciële samenwerking aangegaan met ABN Amro. In het nieuwe Brabantse attractie- en vakantiepark werd deze week de zogeheten Spaartuin geopend: een interactieve speelplek waar kinderen spelenderwijs sparen, tellen en rekenen.

Kinderen kunnen er verschillende spelletjes doen rond geld en cijfers. Zo is er een verzamelspel waarbij natuurschatten in de juiste mandjes gelegd moeten worden. Ook staat er een telraam waarmee geoefend kan worden met sommen en aantallen. Daarnaast bevat de Spaartuin een memoryspel.

Kinderen moeten getallen koppelen aan het juiste aantal voorwerpen. Naast de spellen prijkt nu een opvallende boomstronk met het ABN Amro-logo, waar als het ware een kluis in is verwerkt. Woezel en Pip staan erbij, met een sleutel en een kwast.



Bordspel

De samenwerking gaat verder dan het pretpark alleen. In alle accommodaties van het bijbehorende Familie Resort ligt voortaan een bordspel waarin kinderen schatten verzamelen met de figuren uit de kinderserie. Ouders die een KinderToekomst Spaarrekening openen bij ABN Amro krijgen bovendien een cadeau van Woezel & Pip.