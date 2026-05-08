Zoo Dortmund

Dierentuinbezoeker voert leeuwen rauwe varkensgoulash: politie grijpt in

Een bezoeker van een Duitse dierentuin heeft leeuwen gevoerd met rauwe varkensgoulash uit zijn rugzak. Dat leidde dinsdagochtend tot een opmerkelijke politieactie. De 29-jarige man dacht naar eigen zeggen dat de roofdieren honger hadden, omdat ze veel lawaai maakten.

Medewerkers van Zoo Dortmund zagen hoe de bezoeker vlees in het leeuwenverblijf gooide. Toen hij weigerde zijn persoonsgegevens af te geven, werd de politie ingeschakeld. Agenten troffen de man korte tijd later aan bij het verblijf van de grote katachtigen.

In zijn rugzak vonden de agenten een verpakking met restjes varkensgoulash. Een deel van het vlees was al opgegeten door minstens één leeuw. Dat kan gevaarlijk zijn voor de dieren: rauw varkensvlees is schadelijk voor de diersoort. De overgebleven stukken vlees zijn uit het leeuwenverblijf gehaald.



Niet strafbaar

Voorlopig wordt de man niet strafrechtelijk vervolgd. Het voeren van leeuwen is op zichzelf niet strafbaar. Als een dier alsnog ziek wordt, kan de dierentuin wel proberen om de behandelkosten op de twintiger te verhalen. Hij heeft ook een parkverbod gekregen.