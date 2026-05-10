Walibi Belgium gaat dag dicht vanwege besloten evenement

Reguliere bezoekers van Walibi Belgium kunnen op zaterdag 16 mei niet terecht in het pretpark. Het Belgische attractiepark is die dag volledig afgehuurd voor een privé-evenement. Daarom worden geen reguliere gasten toegelaten.

"Toegang is strikt voorbehouden aan gasten van het organiserende bedrijf", staat in een melding op de Walibi-website. Abonnementhouders en bezoekers met een niet-gedateerd ticket wordt gevraagd om hun bezoek naar een andere dag te verplaatsen.

"Was je van plan om op die datum Walibi te komen knuffelen? We nodigen je uit om je bezoek te verzetten." Het park wijst erop dat men tot en met zondag 7 juni ook geopend is op donderdagen en vrijdagen. Van maandag 22 juni tot eind augustus zijn bezoekers dagelijks welkom. Waterpark Aqualibi is op de 16 mei wel gewoon toegankelijk.