Zwemparadijs Hengelhoef

Milieu-inspectie ontdekt meerdere overtredingen in zwembad van Peter Gillis: deuren blijven dicht

De problemen in Zwemparadijs Hengelhoef in het Belgische Houthalen-Helchteren blijken nog groter dan aanvankelijk gedacht. Nadat afgelopen weekend beelden opdoken van smerig zwembadwater en achterstallig onderhoud, heeft de Vlaamse milieu-inspectie meerdere overtredingen vastgesteld. Voor alle inbreuken is een proces-verbaal opgesteld.

Eerder zorgden videobeelden van een Nederlandse bezoeker al voor veel ophef op social media. Daarop waren vervuilde baden, verkleurd water en achterstallig onderhoud te zien. Het zwembadcomplex is eigendom van ondernemer Peter Gillis.

Volgens burgemeester Alain Yzermans werden defecten en technische problemen niet gemeld, terwijl dat verplicht is. Daarnaast bleek de milieuvergunning niet meer up-to-date na eerdere aanpassingen aan het zwembadcomplex. Ook was er kritiek op de manier waarop afvalstoffen werden opgeslagen.



Geen gevaar

De burgemeester benadrukt dat bezoekers geen gevaar zouden hebben gelopen. Het verkleurde water zou veroorzaakt zijn door actieve koolstof uit het filtersysteem, nadat een terugslagklep niet goed functioneerde. Daardoor kleurde het water bruin en groen.



Het zwembad blijft voorlopig gesloten. De drie baden zijn volledig leeggehaald om de installaties grondig schoon te maken. Ook de binnenkant van de baden wordt gereinigd. Zelfs als alle technische problemen zijn opgelost, duurt het meerdere dagen voordat de baden opnieuw gevuld en op temperatuur gebracht zijn.