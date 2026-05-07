Disneyland Paris

Disneyland Paris kleedt bouwschuttingen rond kasteel alsnog aan met sprookjesdecor

Gisteren, 19.41 uurBeeld: @Cave0fWonders, @DLPReport

FOTO'S Disneyland Paris heeft de kale, witte bouwschuttingen rond het kasteel van Doornroosje alsnog aangepakt. Enkele dagen nadat er tijdelijke muren verschenen voor een grote renovatie van de kasteelbrug, zijn de schermen voorzien van decoraties in sprookjesstijl.

De schuttingen moeten nu lijken op een stenen kasteelmuur, compleet met houten poorten, vlaggen en wapenschilden. Ook zijn verschillende verwijzingen naar Disney-verhalen toegevoegd, waaronder de appel van Sneeuwwitje, de roos van Belle en het muiltje van Assepoester.

De bouwschuttingen staan er vanwege een grootschalige opknapbeurt van de brug voor Le Château de la Belle au Bois Dormant. Daardoor ontbreken voorlopig de fonteinen in de avondvoorstelling Disney Tales of Magic. Begin april verdwenen al de drones uit de show. Het onderhoudsproject duurt naar verwachting tot eind september.





